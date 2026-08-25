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Калуга-поиск

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Mercedes вылетел на встречную полосу: в ДТП погибла женщина

Mercedes вылетел на встречную полосу: в ДТП погибла женщина

Утром 25 августа на 71-м километре дороги Калуга - Серпухов произошло смертельное ДТП. По предварительным данным прокуратуры, сегодня около 9 часов утра 19-летний водитель микроавтобуса Mercedes-Benz не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Datsun.

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