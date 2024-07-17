Исконно русский город Чернигов

Чернигов имеет славу самого скучного областного центра Украины. Разве что для военных он место развесёлое: рядом полигоны «Десна» («Диснейленд») и Гончаровское («Гондурас»), так что после палаточного житья даже самый северный областной центр бывшей УССР кажется центром цивилизации.