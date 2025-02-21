Москва, 21 февраля, 2025, 06:45 — ИА Регнум. Расчеты 152-мм буксируемых пушек «Гиацинт-Б» 25-й общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили два 120-мм миномета, гаубицу М777 производства США, а также пикапы и живую силу ВСУ в зоне проведения спецоперцаии.
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