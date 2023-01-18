Эпоха пяти хороших императоров

Тьеполо Джованни. «Добродетель, венчающая честь» «Счастливое столетие» Римской империи В истории Древнего Рима есть 84 года (с 96 по 180), которые часто называют «счастливым столетием», «золотым веком» или «эпохой пяти хороших (добрых) императоров».
Тьеполо Джованни. «Добродетель, венчающая честь» «Счастливое столетие» Римской империи В истории Древнего Рима есть 84 года (с 96 по 180), которые часто называют «счастливым столетием», «золотым веком» или «эпохой пяти хороших (добрых) императоров».
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