Эпоха пяти хороших императоров

Тьеполо Джованни. «Добродетель, венчающая честь» «Счастливое столетие» Римской империи В истории Древнего Рима есть 84 года (с 96 по 180), которые часто называют «счастливым столетием», «золотым веком» или «эпохой пяти хороших (добрых) императоров».