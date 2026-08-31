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Криптофонды демонстрируют самый большой недельный приток с октября 2025 года

Криптофонды демонстрируют самый большой недельный приток с октября 2025 года

Криптовалютные инвестиционные фонды за прошедшую неделю получили чистый приток средств в размере $3,2 млрд.

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