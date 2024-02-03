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Ученые установили предназначение древнейшего артефакта из ФРГ

Ученые установили предназначение древнейшего артефакта из ФРГ

Немецкие ученые из Тюбингенского университета в ходе многочисленных исследований совершили открытие — они обнаружили, что найденный на территории Германии таинственный артефакт использовался не для ритуальных целей, а для практического применения.

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