Financial Times: европейские банки, оставшиеся в РФ, нарастили свои доходы из-за отсутствия конкуренции

Британское издание Financial Times сообщило, что крупнейшие европейские банки, оставшиеся в Российской Федерации, в 2023 году заплатили более €800 млн налогов, что в четыре раза больше, чем до начала специальной военной операции.
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