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Спички - не игрушка

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«У меня челюсть отвисла». Путин рассказал, что его поразило на Украине

«У меня челюсть отвисла». Путин рассказал, что его поразило на Украине

Владимир Путин встретился с членами Общественной палаты в музее Великой Отечественной войны. Во время разговора с общественниками он говорил о глубинных причинах конфликта на Украине, беспорядках в Махачкале, состоянии российской экономики и многом другом.

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