Почему я не верю в способ сокращения населения через вакцинацию?

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕОбществоПочему я не верю в способ сокращения населения через вакцинацию? Почемучка для всех или Об одной из причин, по которой люди могут не прививаться Я поставил первую фазу вакцину.Вернуться к статье283НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВладимир СоловьевСокращение населения в этом случае ничтожно, бессмысленно. Вакцинация это как и все в капитализме бизнес. на разработку и производство вакцин выделяются миллиарды. На сегодня вся медицина и фармакология это много миллиардный бизнес. Здоровье народов буржуев не заботит, от слова совсемВалентин ПоляковИ спасшие сотни миллионов жизней антибиотики тоже?Владимир СоловьевКогда начали применять антибиотики? тогда капитализм еще только развивался. А сегодня вы поинтересуйтесь сколько людей умирает как раз от чрезмерного применения антибиотиков. Любое благое дело попадая в бизнес перестает таковым быть, прибыль превыше всего, деньги, деньги и только деньги смысл всего в капитализме. Вроде взрослый человек, а простых вещей не понимаете.Владимир СоколовСокращение населения в этом случае ничтожно, ну почему))сделал прививку, без следующей он труп, плевок в сторону спутника и подобных забугорных)). поэтому следующая за деньги. вот вам и нажива.Сергей СилинТак нариков на иглу подсаживают.Владимир Соколовсхема отработанная, почему бы и нет) как там))и люди сами встанут в очередь за смертью.Валентин ПоляковОтвечаю. Да уж, футболка или фуфайка с советским гербом не прибавляет её обладателю ума! Прошу прощения за старческое ворчание. Вообще-то В.И. Ульянов опубликовал брошюру «Империализм как высшая стадия капитализма» в 1916-м, а антибиотики изобрели позже, причём не в СССР, где как известно было всё для блага человека, всё во имя человека. Хотя имя этого человека нам известно. Шутка. А если серьёзно, то муж моей тёти (маминой сестры) отдал врачу трофейный автомобиль, чтобы спасти её от послеродового сепсиса. Но такая возможность была не у всех, поэтому люди умирали пачками. В СССР! С тех пор капиталисты придумали множество лекарств, спасающих людей от неизлечимых болезней, и даже более-менее значимые люди в СССР предпочитали лечиться ими, а не советскими дженерикиами...GGarryу тебя богатый личный опыт, торчокВладимир СоловьевА кто тебе сказал что ты умный?Валентин ПоляковОтвечаю. Кто мне сказал, что я умный? Мама! А тебе кто-нибудь открыл истину, что ты – неумный? Что ж, живи в неведении! Вообще-то умных много, и наличие ума – не заслуга, не положительная особенность. Мудрецов нам не хватает, причём тех, к которым прислушиваются...АЕАлександр ЕньшинСокращение население происходит через навязывания ЛГБТ, которое в принципе не способно к размножению,а вакцинация тут не причем. Также культивируемый индивидуализм и эгоизм, совместно с ухудшением уровня жизни, также не способствующий к созданию семьи и рождению детей.Игорь БарановВерят или не верят, например, в Бога. А Росстату автор верит! Тогда пусть поинтересуется избыточной смертностью (около полумиллиона) и смертностью пенсионеров (около полутора миллионов) за последние 1,5-2 года. Это конечно же просто совпадение с ковидом.Валентин ПоляковЗнать бы точно отчего избыточная смертность: от вакцинации или отказа от вакцинации? В любом случае и то, и другое спецслужбы Запада вкупе с добровольными помощниками из т.н. «пятой колонны» используют в информационной войне против России...Владимир СоловьевВласть не есть Россия, пора бы усвоить простую истинуВалентин ПоляковОтвечаю. Истину уяснили, и в 1991-м свергли Горбачёва, а вместе с ним отправили на свалку истории Россию-СССР. Теперь вот свергают Путина и его олигархат, а в итоге уничтожат Россию-РФ и окончательно решат Русский вопрос...Владимир СоловьевКонечно только Путин и ЕР спасают Россию и русских, вот уж точно ума палата.Валентин ПоляковОтвечаю. С чего это ты приписал меня к сторонникам Путина и «Единой России»? Вообще-то напрасно мы грызёмся, тратим время и силы на это противостояние. Однако всегда следует знать и помнить, что враги России используют для её ослабления и разрушения даже тех, кто борется за восстановление СССР. В войне на уничтожение врага все ведущие к победе люди и средства хороши. Объективно те, кто намереваются восстановить Россию-СССР, разрушают Россию-РФ, сами того не понимая...Валентин ПоляковКитай-КНР безо всяких рекомендаций извне на протяжении десятилетий проводил политику ограничения роста населения, и это – одна из причин достижений страны...Владимир Самойленкостранно. они и воробьёв отстреливали. а щас вот озаботились о рождаемости, бо мало рожают.Валентин Поляков?Сергей СилинА я верю. Последние десятилетия приучили меня с недоверием относиться к инициативам сверху, сомневаться в добрых намереньях, а в плохое верить сразу. Взять пенсионеров. Уже в открытую с высоких трибун их называют иждивенцами, разорителями казны. Если через полгода - год после укола старичок двинет кони, в официальном заключении никогда не будет отмечена связь этих событий, а как там на самом деле - Бог весть...ГНГалина НазароваТы про своб руину тут гуторишь, холопчик?Сергей СилинКто это там из помойки голос подал?ГНГалина Назаровапоквакал поцоватый, а теперь пшел на свое место под шконкуКонстантин КононовСмерть по рецепту https://www.youtube.com/watch?v=51hgJ3Rw9YgВиктор ОстапчукИ за всей этой хернёй стоят- риптилойды!)))Владимир Самойленкогы. афффтар. ты опоздал. уже готовят население к прививкам подростков и детей. беременным уже разрешили.Pciha IvanovaСтатья - мракобесие в чистом виде! Пусть мракобесы не вакцинируются: Природа человечество от них сама очистит!Комментировать
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