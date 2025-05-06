Президент Венесуэлы Николас Мадуро прибыл в Россию

С официальным визитом в Россию прибыл президент Боливарианской Республики Венесуэла Николас Мадуро. В российской столице он примет участие в празднованиях 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, а также проведет переговоры.
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