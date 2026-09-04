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«Знаете, кстати, что будет «Бумер. Начало»?»: Пётр Буслов подтвердил работу над приквелом культового «Бумера»

«Знаете, кстати, что будет «Бумер. Начало»?»: Пётр Буслов подтвердил работу над приквелом культового «Бумера»

Режиссёр Пётр Буслов в интервью «Ведомостям» сообщил, что работает над новой частью культового «Бумера».

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