Юрий Ильинов

Ракетчики ВС РФ уничтожили в порту Одессы иностранное судно с оперативно-тактическими ATACMS Российские военные накануне нанесли ракетный удар по объектам военной инфраструктуры киевского режима в Одессе. Одной из целей стал морской порт. По данным российской разведки, сюда прибыло грузовое судно под флагом Панамы с грузом западного вооружения для ВСУ. После подтверждения этой информации, по порту Одессы был нанесен ракетный удар, в результате которого судно и находившийся на его борту груз были уничтожены. Еще одной целью российского ракетного удара стали морские пусковые платформы американских ракет ATACMS и безэкипажных катеров, которые были замаскированы под гражданские торговые суда. Стоит отметить, что накануне ВС РФ поразили объекты военной инфраструктуры киевского режима сразу в нескольких областях Украины. В соседней с Одесской, Николаевской области в результате прилёта российских средств поражения произошёл пожар на промышленном предприятии. А на аэродроме Борисполь под Киевом уничтожены стратегические запасы авиационного топлива. Кроме того, второй раз за несколько дней была атакована авиабаза ВСУ в населенном пункте Озерное Житомирской области. До недавнего времени этот объект практически не фигурировал в сводках российского военного командования. Это объясняется тем, что аэродром находился на ремонте, который был завершён совсем недавно. После этого на территории воздушной гавани начала фиксироваться определенная активность украинской авиации. Так что прилеты по этому объекту вполне объяснимы.