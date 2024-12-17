Летательный исход: у «Азимута» вскрыли массовые нарушения в безопасности полетов

Ространснадзор и Росавиация после аварии с загоревшимся Superjet 100 в Анталье выявили у авиакомпании «Азимут» свыше 20 нарушений в сфере безопасности полетов и организации летной работы, узнали «Известия».
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