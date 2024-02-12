Лечили ожоги и шрамы: истории создания культовых кремов

Интересная бьюти-история Индустрия красоты напрямую зависит от достижений науки: именно в научных лабораториях появляются инновационные формулы и технологии, которые помогают женщинам всего мира становиться прекраснее и моложе.
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