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Земля

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Как сохранить контроль над своим имуществом: практический взгляд на завещание в 2026 году

Как сохранить контроль над своим имуществом: практический взгляд на завещание в 2026 году

Тема наследства в нашей культуре окутана множеством предрассудков. Одни считают, что завещание — удел олигархов, другие боятся даже заговорить о нём, словно это может накликать беду.

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