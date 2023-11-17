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Военное обозрение

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«Наши запасы уменьшились»: Зеленский признал дефицит артиллерийских снарядов калибра 155 мм

«Наши запасы уменьшились»: Зеленский признал дефицит артиллерийских снарядов калибра 155 мм

Украинской армии не хватает артиллерийских снарядов калибра 155 мм, поступление боеприпасов прекратилось.

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