Лихачёв: Киев открыто провоцирует ядерный инцидент на Запорожской АЭС Бандеровский режим открыто пытается спровоцировать ядерный инцидент на Запо.
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