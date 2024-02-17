Критик Бабичев: SHAMAN не сомневался в выборе песен Пугачевой

Вокалист SHAMAN (Ярослав Дронов), в сотрудничестве с Аллой Пугачевой, вероятно, уверен был в правильности выбора песен, которые она ему предлагала исполнить, заявил музыкальный критик Евгений Бабичев в интервью NEWS.
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