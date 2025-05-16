Паспорта, выданные в 20 и 45 лет, утратят силу: важное предупреждение для россиян Юлия ЧелкановаПаспорт гражданина Российской Федерации — это не просто документ, удостоверяющий личность, но и важнейший элемент правового статуса его владельца.