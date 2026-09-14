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Газета.ру

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В Барнауле окровавленную собаку с пробитой головой нашли в мусорном контейнере

В Барнауле окровавленную собаку с пробитой головой нашли в мусорном контейнере

В Барнауле на дне мусорного контейнера нашли собаку с пробитой головой. Об этом сообщила пресс-служба приюта для животных «Ласка».

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