Число выданных ипотечных кредитов снизилось на 55%

Банки Свердловской области отмечают заметное снижение количества выданных ипотечных кредитов. Как сообщает пресс-служба Уральского ГУ Центробанка, в целом в августе 2024 года в Свердловской области было выдано 3,6 тысячи ипотечных кредитов.
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