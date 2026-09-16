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Пятый канал

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Угоняли табунами: В КБР четверых осудили за кражу более 50 лошадей

Угоняли табунами: В КБР четверых осудили за кражу более 50 лошадей

Четверо жителей Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии получили сроки от полтора лет условно до трех с половиной лет лишения свободы за серию краж более 50 лошадей на общую сумму свыше 8,5 миллиона рублей.

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