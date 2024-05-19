Русское наступление выявило «зраду»: Зеленский истерит и угрожает расстрелом

Наступление ВС России на Харьков усилило внутренний кризис на Украине. Правящая верхушка начала публично критиковать главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.
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