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FiNE NEWS

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НАТО не унимается: два разведчика одновременно «нюхают» Черное море

Представьте: ясный день, Черное море блестит под солнцем, а в небе над нейтральными водами сразу два разведывательных самолета НАТО решили устроить себе экскурсию.

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