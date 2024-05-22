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Закон, порядок, государство

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Сотрудниками транспортной полиции совместно с УФСБ России по Ярославской области задержан злоумышленник, причастный к поджогу релейного шкафа в Ярославле

В ходе проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Северного линейного управления МВД России на транспорте совместно с представителями УФСБ России по Ярославской области задержан молодой человек, причастный к поджогу релейного шкафа.

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