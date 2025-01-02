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Людучин о 2-й позиции Овечкина в списке лучших игроков XXI века: «Кросби – сильнейший мастер, но Саша cможет занимать 1-е места во всех рейтингах, как только обгонит Гретцки»

Канадский Sportsnet поставил форварда «Вашингтона» Александра Овечкина на второе место. Первую позицию занял нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби.

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