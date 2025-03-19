Под Смоленском рецидивист с ружьём устроил скандал в магазине

Полиция и Росгвардия оперативно задержала опасного бузотёра в смоленском райцентре Силовики поймали подозреваемого в уголовно наказуемом хулиганстве ранее судимого местного жителя, который, вооружившись огнестрельным ружьём, угрожал продавцам магазина в Ярцеве Смоленской области.
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