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Фигурист Кондратюк занял второе место в произвольной программе на командном турнире Олимпиады в Пекине

Восемнадцатилетний российский фигурист Марк Кондратюк в произвольной программе на командных соревнованиях Олимпийских игр, которые в настоящий момент проходят в Пекине, занял второе место.

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