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Беллингем о недовольстве Тухеля игрой Англии с Норвегией: «Возможно, он не знает, каково это – играть в таких условиях. Нам нужно поддерживать позитивную атмосферу перед полуфиналом»

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о словах главного тренера Томаса Тухеля , раскритиковавшего игру команды в матче с Норвегией (2:1) в 1/4 финала ЧМ-2026 .

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