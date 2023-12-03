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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Илья Семиков: «Сегодня самым сложным были финишные тактические разборки. Холодно, сзади все накатывают, убежать очень тяжело»

Семиков финишировал вторым в гонке на 20 км классическим стилем на этапе Кубка России в Тюмени, победил Александр Большунов.

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