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Политика как она есть

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Талибы предложили обмен делегациями с РФ для изучения сотрудничества

Талибы предложили обмен делегациями с РФ для изучения сотрудничества

Движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в России) предложило взаимный обмен делегациями с Россией для изучения потенциальных областей взаимного сотрудничества двух государств, заявил глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин.

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