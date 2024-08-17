Талибы предложили обмен делегациями с РФ для изучения сотрудничества

Политика как она есть

Движение «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность, запрещено в России) предложило взаимный обмен делегациями с Россией для изучения потенциальных областей взаимного сотрудничества двух государств, заявил глава политбюро движения в Катаре Сухейл Шахин.