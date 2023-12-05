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Парламентская газета

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Крашенинников сообщил о проработке вопроса о женской амнистии

Крашенинников сообщил о проработке вопроса о женской амнистии

Депутаты уже прорабатывают вопрос об амнистии некоторых категорий осужденных женщин, сообщил в беседе ТАСС 5 декабря глава Комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников.

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