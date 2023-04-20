Не хуже дизайнерских: 10 поделок для ванной комнаты, которые можно повторить своими руками

Дизайнерские вещицы способны преобразить интерьер, но и стоят порой недёшево. Эти поделки вы сможете сделать самостоятельно — и выглядят они ничуть не хуже! Ванная комната — то место, где мы можем побыть в тишине и покое и немного расслабиться.