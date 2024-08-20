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Адвокат заявил, что подпись генерала Попова в документах подделали

Адвокат заявил, что подпись генерала Попова в документах подделали

Почерковедческая экспертиза по уголовному делу бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова, обвиняемого в мошенничестве и служебном подлоге, установила, что подпись в документах ему не принадлежит.

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Комментарии
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НП
Наталья Павлова
Ну так ведь с экспертизы подписи и надо было начинать! Как расценивать такое расследование? Даже дети сейчас знают, что в первую очередь делаются все необходимые экспертизы. К тому же выясняется, что его подписи вообще не должно было быть на документе, на основании которого Попову было предъявлено обвинение. У кого-то был заказ на устранение боевого генерала от его деятельности на фронте? Теперь надо начинать расследование против следствия по делу генерала Попова.
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