Адвокат заявил, что подпись генерала Попова в документах подделали

НП

Наталья Павлова

Ну так ведь с экспертизы подписи и надо было начинать! Как расценивать такое расследование? Даже дети сейчас знают, что в первую очередь делаются все необходимые экспертизы. К тому же выясняется, что его подписи вообще не должно было быть на документе, на основании которого Попову было предъявлено обвинение. У кого-то был заказ на устранение боевого генерала от его деятельности на фронте? Теперь надо начинать расследование против следствия по делу генерала Попова.