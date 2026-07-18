Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Новосибирской области недалеко от города Карасука, в котором располагается железнодорожный узел Западно-Сибирской железной дороги, сообщает Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
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