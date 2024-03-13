Спортивный комментатор Губерниев впервые посетит День оленевода в ЯНАО

В конце следующей недели Дмитрий Губерниев прилетит в Салехард на День оленевода (0+). Биатлонный голос страны не только посетит главный праздник северян, но и намерен прокомментировать зрелищные гонки на оленьих упряжках.
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