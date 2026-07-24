Политика как он...
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Политика как она есть

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Светлана Лобода напомнила про премьеру трека снимком топлес

Светлана Лобода напомнила про премьеру трека снимком топлес

Украинская певица Светлана Лобода напомнила про премьеру трека откровенным снимком. Пост появился в сторис на ее странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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