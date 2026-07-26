В небе над Румынией сбит уже третий беспилотник

Истребитель F-16 перехватил и уничтожил беспилотник в небе над Румынией, сообщил президент страны Никушор Дан 26 июля на своей странице в соцсети Facebook (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
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