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Автор новой песни Трусовой «Я не кукла»: «Сохранил сюжетную линию жизненной позиции Саши – если права и уверена, значит, можно»

Серебряный призер Пекина-2022 выпустила совместный трек с двумя другими фигуристками – Софьей Самоделкиной и Марией Левушкиной.

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