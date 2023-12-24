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В тюрьму за приготовление оливье, расстрел за селедку под шубой

В тюрьму за приготовление оливье, расстрел за селедку под шубой

Медведев предложил Украине сажать в тюрьму за приготовление оливье Фото: GLOBAL LOOK PRESS Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил украинским властям внести в Уголовный кодекс Украины статью о подготовке к приготовлению «салата оливье» и «селедки под шубой».

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Комментарии
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Владимир Клюкин
Слов нет нецензурных на сей пасквиль от работников &quot;пера и топора&quot;.
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8 час.
Поль Меерсон
У &quot;оливье&quot;, вообще-то, происхождение самое что ни на есть французское. А &quot;селёдка под шубой&quot; имеет прямое отношение к норвежской кухне. Ох, и тяжко, видать, быть дебилом... А мы, кстати, ещё и хлеб едим!
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23 мин.

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