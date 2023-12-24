В тюрьму за приготовление оливье, расстрел за селедку под шубой

Поль Меерсон

У "оливье", вообще-то, происхождение самое что ни на есть французское. А "селёдка под шубой" имеет прямое отношение к норвежской кухне. Ох, и тяжко, видать, быть дебилом... А мы, кстати, ещё и хлеб едим!