Медведев предложил Украине сажать в тюрьму за приготовление оливье Фото: GLOBAL LOOK PRESS Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев предложил украинским властям внести в Уголовный кодекс Украины статью о подготовке к приготовлению «салата оливье» и «селедки под шубой».
В тюрьму за приготовление оливье, расстрел за селедку под шубой
Комментарии
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Владимир Клюкин
Слов нет нецензурных на сей пасквиль от работников "пера и топора".
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8 час.
Поль Меерсон
У "оливье", вообще-то, происхождение самое что ни на есть французское. А "селёдка под шубой" имеет прямое отношение к норвежской кухне. Ох, и тяжко, видать, быть дебилом... А мы, кстати, ещё и хлеб едим!
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23 мин.
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