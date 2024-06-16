Хинштейн призвал ФСИН изменить систему профилактики

Учреждения Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) должны изменить систему профилактики. Об этом после захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону заявил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
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