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Хинштейн призвал ФСИН изменить систему профилактики

Хинштейн призвал ФСИН изменить систему профилактики

Учреждения Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН) должны изменить систему профилактики. Об этом после захвата заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону заявил председатель комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

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