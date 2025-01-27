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В США заявили, что ввязались в слишком много войн и не выиграли ни одной

Вице-президент США Джеймс Дэвид Вэнс заявил, что за последние 40 лет Америка не одержала победу в ни одном военном конфликте, при этом Пентагон сталкивается с серьезным кадровым и технологическим кризисом.

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Комментарии
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Eduard
Так и есть.Вопрос:&quot;Зачем своих солдат погубили,ради чего?&quot;
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21 час.

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