В последний день II четверти.

22 декабря в ГУО ´Средняя школа №31 г. Бобруйска´ прошла торжественная линейка, посвящённая окончанию II четвертиНа линейке заместитель директора по воспитательной работе Екатерина Васильевна Гацко напомнила учащимся о правилах безопасного поведения на каникулах и вручила Дипломы и медали юным спортсменам по спортивному ориентированию .