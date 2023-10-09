«Последний матрос Севастополь покинул»: Основные силы Черноморского флота сменили дислокацию

Отчаявшись уберечь главную базу ЧФ от нарастающих атак Киева, Москва отвела главные корабли в Феодосию и Новороссийск Сергей Ищенко Фото: Минобороны РФ/ТАСС Крайне неприятные новости принесли западные разведывательные спутники.
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