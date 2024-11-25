ВСУ готовы на территориальные уступки из-за усталости — The Economist

По мере успешного продвижения российских войск проблемы украинской стороны усугубляются из-за нехватки добровольцев, а все больше военнослужащих ВСУ готовы согласиться на прекращение огня в обмен на территориальные уступки в пользу России.
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