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ВСУ готовы на территориальные уступки из-за усталости — The Economist

ВСУ готовы на территориальные уступки из-за усталости — The Economist

По мере успешного продвижения российских войск проблемы украинской стороны усугубляются из-за нехватки добровольцев, а все больше военнослужащих ВСУ готовы согласиться на прекращение огня в обмен на территориальные уступки в пользу России.

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