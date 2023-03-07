Эксперты спрогнозировали обстановку с ипотекой в 2023 году

Средние процентные ставки по новым ипотечным кредитам в 2023 году могут превысить 9%, таким образом вернувшись на уровень весны 2020-го, говорится в исследовании кредитного рейтингового агентства НКР, с которым ознакомились «Известия» 7 марта.
Средние процентные ставки по новым ипотечным кредитам в 2023 году могут превысить 9%, таким образом вернувшись на уровень весны 2020-го, говорится в исследовании кредитного рейтингового агентства НКР, с которым ознакомились «Известия» 7 марта.
Свежие комментарии