Боррель: возможность войны высокой интенсивности в Европе — «больше не фантазия»

Возможность войны высокой интенсивности на территории Европы — «больше не фантазия». С соответствующим заявлением, как информирует РИА Новости, выступил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.
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