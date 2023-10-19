Песков: возвращаясь из Перми, Путин посетил штаб ВС РФ в Ростове-на-Дону

Президент России Владимир Путин посетил штаб Вооруженных сил России в Ростове-на-Дону. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил о положении дел в зоне СВО, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.