Великий Брат Гассан и Гариб Избитый кавказцами Андрей уже четвертый день в реанимации. Все это время в его родной школе не утихают страсти.
За драчунов Гассана и Гариба щитом встали учителя: «избили не за внешний вид»
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.
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13 час.
ЛС
Лидия Санникова
Учителям оплатили вранье. Разогнать эту свору., а лучше пусть едут миссионерами к обезьянам...
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4 час.
АС
Александр Сысоев
Представители нищих стран (Киргизия, Таджикистан) легко покупают ответственных лиц в богатой державе - России. Чудны дела твои, Господи. Россия - страна омерзительных чудес.
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3 час.
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