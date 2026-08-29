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«Главный вопрос для Михаила Галактионова»: Генич выбрал ставку на топ-матч «Локомотив» — «Динамо»

«Главный вопрос для Михаила Галактионова»: Генич выбрал ставку на топ-матч «Локомотив» — «Динамо»

Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от матча чемпионата России между московскими «Локомотивом» и «Динамо».

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